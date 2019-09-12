Лесная супермашина. В Минске выпустили самого мощного «железного дровосека»

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил самого мощного в СНГ «железного дровосека». Уникальная рубильная машина Heinola AG 910 превращает древесину в щепу с поразительной производительностью 300 «кубометров» в час – вдвое быстрее предыдущего рекордсмена. Новинка показана в деле представителям Минлесоха в лесных угодьях под Островцом.

Спецмашина создана вместе с Минским автозаводом. На шасси МАЗ-631226 установили рубильный комплекс, который вмиг превращает цельные деревья, хлысты и порубочные остатки в топливную щепу. Приводит «челюсти» в действие вспомогательный двигатель на 550 «лошадей».



Рубильная машина обладает закрытым ножевым барабаном диаметром 900 мм увеличенной прочности. Два ножа объединили в единый резак: в случае чего менять их можно одновременно, что экономит время. Окно для загрузки широкое – древесные отходы поступают в нее свободно. После перемола щепа попадает в выводную трубу, где за счет акселератора получает ускорение и струей вылетает наружу.



Качество и однородность щепы обеспечивают различные приспособления, в том числе регулируемое сортировочное сито. Контрнож оснащен разрывными болтами, чтобы снизить ущерб от попадающих в гигантский «блендер» камней и металла.



Древесину подает в барабан гидроманипулятор Майман-100S, который изготовлен из высокопрочной стали и оборудован подъемной кабиной. Стрела вытягивается на 7,8 метра, а опоры выдвигаются с помощью гидравлики с поворотом на 180 градусов. Для экстренного отключения существует «красная кнопка».



Для управления «железным дровосеком» предусмотрен модуль с цветным экраном. Оператор может менять скорость подачи и режимы работы с различными вариантами создания щепы. Система подачи настраивается автоматически с учетом нагрузки мотора.





Среди других отличий – стабильная работа и низкое энергопотребление. Несмотря на высокую скорость работы, Heinola AG 910 создает минимум пыли. Разработчики также позаботились о комфорте водителя и оператора. Кабина выполнена по европейским стандартам: внутри поставили удобные сидения, кондиционер и мультимедийную систему.



«Машина была разработана совместными усилиями инженеров и конструкторов Беларуси, России и Финляндии. Нам удалось собрать самого мощного и крепкого «железного дровосека». Производительность рубильного комплекса такова, что за одно и то же время он измельчает больше двух машин этого же класса вместе взятых. Большой упор сделан на качество и надежность, для чего используем одни из лучших в мире комплектующих, – отмечают в компании «Аксиом-Групп». – Мы также добились хорошей себестоимости, так что супермашина стоит даже дешевле менее мощных аналогов. Всё это позволит нам повысить свое присутствие на белорусском рынке и уверенно прийти с новинкой в соседние страны».



«Железный дровосек» уже прошел все необходимые испытания. В ближайшие месяцы он может приступить к лесным работам. Суровые морозы его не пугают: спецмашина может работать круглый год при любой погоде.