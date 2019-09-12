В Ивенце начнется Международный художественный пленэр "Святость земли Белорусской".

В воскресенье 22 сентября 2019 года в Ивенце начнется традиционный, четвертый по счету Международный художественный пленэр "Святость земли Белорусской". В этом году творческий форум будет посвящен 35-летию Собора белорусских святых и 5-летию Молодеченской епархии БПЦ.

Торжественное открытие пленэра состоится в воскресенье 22 сентября в 9:30 с совместной молитвы в храме преподобной Евфросинии Полоцкой в ​​Ивенце. Божественную Литургию в этот день возглавит епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. Традиционно инициатором мероприятия является приход церкви Святой Евфросинии Полоцкой в ​​Ивенце, настоятель которого – протоиерей Виктор Перегудов по благословению епископа Молодечненского и Столбцовского Павла является и духовником пленэра.

Куратор пленэра – Глеб Отчик, первый заместитель председателя Белорусского союза художников. Организаторы проекта – Молодечненский епархия Белорусской Православной Церкви, ОО "Белорусский союз художников", Минская областная организация ОО "Белорусский союз женщин", Братство в честь Виленских мучеников в городе Минске, УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского, Благотворительный фонд им. преподобной Евфросинии Полоцкой.

Планируется, что участие в проекте в этом году примут художники из четырех стран. Кроме белорусских мастеров кисти в пленэре будут участвовать представители из России и Украины. Особенностью нынешнего пленэра станет проведение творческого собеседования в формате круглого стола "История народа, воплощенная в духовных образах". В нем ожидается участие литераторов, церковных историков и художников.В программе пленэра запланирован визит художников в Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития, в ходе которого состоится концерт, подготовленный силами воспитанников учреждения.

3 октября в 16:00 в выставочном зале Дворца культуры г. Молодечно откроется вернисаж. Торжественную часть возглавит епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. Пресс-подход – в 15:40.Завершится творческий форум выставкой произведений художников, участников предыдущих международных художественных пленэров "Святость земли Белорусской", которая пройдет 3 октября в выставочном фойе Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского в 17:30.Организаторы предусмотрели продажу работ художников, средства от которой пойдут на реализацию благотворительного проекта "Художники – детям Лета" (детям с особенностями развития).

Предыдущие пленэре "Святость земли Белорусской" проводились в честь 900-летия памяти Мины Полоцкого, 500-летия белорусского книгопечатания и памяти святой Валентины Минской. Участие в них принимали мастера из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Чехии.Художественные пленэры стали заметным событием в культурной жизни республики, получили своих постоянных поклонников в профессиональной, художественной среде и в кругах любителей живописи, поспособствовали диалогу творческой интеллигенции и Белорусской Православной Церкви.

Лучшие произведения участников пленэра хранятся в картинной галерее при Ивенецком храме в честь святой преподобной Евфросинии Полоцкой в ​​Ивенце.

Информация о ходе пленэра будет публиковаться на интернет-сайтах Молодеченской епархии БПЦ и Белорусского союза художников.

