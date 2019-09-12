Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском «Евровидении-2019»

Определен победитель Национального отборочного тура детского конкурса песни «Евровидение-2019», который представит Беларусь на международном музыкальном форуме в Гливице.

Имя победителя было названо поздно вечером 20 сентября в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Онлайн-трансляцию финала национального отборочного тура также вел официальный сайт главного медиахолдинга страны www.tvr.by.

За право выйти на международную сцену детского «Евровидения-2019» боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. Вели финальное шоу Андрей Макаенок и Хелена Мерааи.

Уже 21 сентября в 20.00 Елизавета Мисникова станет гостем вечернего шоу «Макаёнка, 9», где ответит на вопросы комментатора «Евровидения» и ведущего проекта Евгения Перлина, а также сделает зрителям «Беларусь 1» музыкальный подарок.

В понедельник, 23 сентября, официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2019» заглянет на прямой эфир самой популярной утренней программы «Добрай раніцы, Беларусь!».

В этот же день в 12.00 на сайте Белтелерадиокомпании начнется онлайн-конференция с Елизаветой Мисниковой. Свои вопросы юной артистке смогут задать все желающие.

Напомним, Беларусь участвует в детском конкурсе песни «Евровидение» с момента его основания – с 2003 года. Первой белорусской участницей форума была Ольга Сацюк. На счету нашей страны две победы: в 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007 – Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями». В прошлом году Беларусь во второй раз принимала у себя международный конкурс и собрала рекордное количество участников: на сцене выступили представители 20 стран.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.