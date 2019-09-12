Лента RSS
Подписаться на ленту
21 сентября 2019, суббота, 12:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
21. 09. 2019

«Океан Ельзи» собрал «Минск-Арену» и пообещал приехать вновь - фото

Автор фото: Надежда Гацак Источник фото: Telegraf.by

20 сентября в Минске после двухлетнего перерыва состоялся долгожданный концерт культовой украинской группы «Океан Ельзи». Кроме белорусов, на выступлении было также много россиян, которые последние годы не могут увидеть музыкантов в России, и даже украинцев, специально приехавших в Беларусь на концерт. В результате «Минск-Арена» была полная почти под завязку.

Среди активных гостей концерта был и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Такую высокую популярность «ОЕ» в комментарии корреспонденту Телеграфа он объяснил искренностью песен музыкантов.

Специально для белорусских поклонников музыканты адаптировали шоу, которое фанаты увидели в августе 2018 на киевском стадионе «Олимпийский». 

Уже традицией выступления «ОЕ» в Минске стали украинские флаги и белорусские бело-красно-белые.

Две песни музыканты посвятили актуальным событиям из жизни Украины – обмену заключенными с Россией и украинским солдатам, которые защищают территориальную целостность страны.

Лидер групы Святослав Вакарчук, который в этом году также был избран депутатом Верховной Рады Украины, пообещал в следующий раз приехать в Минск, когда будет записан новый альбом и приняты все необходимые законы.

Фото Надежды Гацак
Это Интересно
Шоу-бизнес
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.