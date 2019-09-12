«Океан Ельзи» собрал «Минск-Арену» и пообещал приехать вновь - фото

20 сентября в Минске после двухлетнего перерыва состоялся долгожданный концерт культовой украинской группы «Океан Ельзи». Кроме белорусов, на выступлении было также много россиян, которые последние годы не могут увидеть музыкантов в России, и даже украинцев, специально приехавших в Беларусь на концерт. В результате «Минск-Арена» была полная почти под завязку.

Среди активных гостей концерта был и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Такую высокую популярность «ОЕ» в комментарии корреспонденту Телеграфа он объяснил искренностью песен музыкантов. Специально для белорусских поклонников музыканты адаптировали шоу, которое фанаты увидели в августе 2018 на киевском стадионе «Олимпийский». Уже традицией выступления «ОЕ» в Минске стали украинские флаги и белорусские бело-красно-белые. Две песни музыканты посвятили актуальным событиям из жизни Украины – обмену заключенными с Россией и украинским солдатам, которые защищают территориальную целостность страны. Лидер групы Святослав Вакарчук, который в этом году также был избран депутатом Верховной Рады Украины, пообещал в следующий раз приехать в Минск, когда будет записан новый альбом и приняты все необходимые законы. Фото Надежды Гацак Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby