Князи в грязи. Volkswagen провел большой T-Experience

Кроссоверы и внедорожники покоряют рынок и, кажется, не собираются сдавать свои позиции. Но вопросы у покупателей и владельцев по-прежнему возникают. По грязи сможет? А если в песчаный карьер? С места разгоняется хорошо? На асфальте управляется? А что лучше взять?

Чтобы дать ответы на все вопросы, беларуский импортер Volkswagen собрал гостей, клиентов и журналистов на захватывающем мероприятии T-Experience. Что это такое? Это когда можно в одном месте проверить внедорожные возможности пикапа Amarok и динамические способности Tiguan. А потом поменять их местами и снова попробовать. Программа вышла насыщенной, интересной. А главное — все нашли ответы на волнующие их вопросы.

Было все: и бездорожье, и асфальтовые дисциплины, и просто грунтовые дороги, и проверка эффективности электронных ассистентов. Все эти «тяготы» разделили между собой четыре автомобиля.

Кроссовер Volkswagen Tiguan уже не новичок рынка, но пользуется стабильным спросом благодаря своей универсальности. Он покоряет технологичностью: дружит со смартфонами, имеет камеры кругового обзора, умеет парковаться самостоятельно. При этом в гамме есть внедорожная версия с улучшенными параметрами геометрической проходимости.

Tiguan удивил всех, даже бывалых владельцев. Сначала гости испытывали его электронные ассистенты: маневрировали вслепую, ориентируясь только на камеры кругового обзора, потому что все окна были заклеены черной пленкой. Потом Tiguan самостоятельно и очень точно парковался между двумя кубами, имитирующими другие автомобили, а также демонстрировал незаурядную динамику на разгонной полосе длиной 1,5 км. А дальше было бездорожье, где во всей красе проявил себя Tiguan c пакетом Offroad. Оказывается, даже городской кроссовер способен преодолевать довольно серьезное бездорожье. Передний бампер с увеличенным углом въезда, интеллектуальная система полного привода вкупе с электронной имитацией блокировок дифференциалов позволяли Tiguan проезжать там, куда обычные владельцы ехать бы не решились. Особенно впечатлил гостей подъем на гору из бревен. «Мы что, сейчас туда поедем? Вы уверены, что все будет нормально?» Инструкторы были уверены.

Большой и вместительный Teramont — относительно недавний дебютант рынка. И невероятно практичный автомобиль. На свете есть не так много кроссоверов с тремя рядами сидений, где могут полноценно разместиться взрослые пассажиры. И Teramont — как раз один из них. Дополнительные два места третьего ряда легко принимают пассажиров ростом выше 180 см. При этом еще остается место для багажа.

Teramont проповедует американские ценности: много автомобиля за умеренные деньги. При этом владелец получает типично немецкое внимание к мелочам и широчайший набор электронных ассистентов. Например, Teramont отлично умеет ездить самостоятельно в своей полосе, «цепляться» за впередиидущий автомобиль своим радарным круиз-контролем и автоматически останавливаться. И не забывает о своей кроссоверной сущности: полный привод вкупе с грамотными настройками противобуксовочной системы позволяет уверенно бороздить легкое бездорожье, взбираться на крутые косогоры, проезжать заснеженные участки.

Интересно, что в плане динамики версия с более слабым двухлитровым турбомотором на 220 л. с. оказывается интереснее. На разгон до сотни такая версия тратит 8,6 секунды, тогда как 3,6-литровый 280-сильный Teramont разгоняется за 8,9 секунды. В секции «дрэг-рейсинг» гости с удовольствием убедились, что спурт с места до 100 км/ч за 8,6 секунды на семиместном огромном кроссовере — впечатляющий аттракцион.

В новом поколении Volkswagen Touareg избавился от раздаточной коробки и пониженного ряда в трансмиссии. И при этом оброс целым комплексом электронных систем как для безопасности, так и для активного вождения. И что, перестало биться внедорожное сердце? Совсем нет! Новый Touareg по-прежнему хорош вне дорог. Пневмоподвеска позволяет увеличивать клиренс до 300 мм, система полного привода имеет несколько режимов работы, включая «Камни» и «Песок». Добавьте сюда защиту двигателя и других элементов — и получится, что Touareg не стал чисто дорожным жителем. Так что со всеми внедорожными испытаниями T-Experience этот кроссовер справился на отлично.

При всех своих способностях вне дорог Touareg существенно прибавил в комфорте и управляемости на асфальте. Активные электромеханические стабилизаторы практически избавили крупный кроссовер от кренов, руль стал острее, а мощный дизель просто поражает своей неуемной тягой на любой скорости. И конечно, впечатляет интерьер, особенно единый экран, объединяющий цифровую приборную панель с 15-дюймовым экраном новейшей мультимедийной системы.

А вот пикап Amarok как был внедорожником, так им и остался. Наконец-то до нашего рынка добралась версия с шестицилидровым V-образным дизелем объемом 3 литра мощностью 224 л. с. Как же не хватало этого могучего дизеля для полного счастья! Бесконечная тяга, мощь, динамика. Как вам пикап, который с места до сотни выстреливает за 8 секунд? Восторженные гости мероприятия гоняли Amarok, как говорится, и в хвост, и в гриву: выстреливали с места и мчались в карьер, скакали по бревнам, носились по грунтовкам. Amarok выдержал все, но затем его и придумали: крепкая рама, бронебойные подвески, вместительный кузов. Утилитарный пикап? Как бы не так. Он комфортный и современный. Да, интерьер скромнее, чем в Touareg, но обделенным себя в нем не почувствуешь. Здесь есть и великолепная кожаная отделка, и медиасистема с голосовым управлением, и биксеноновые фары.

Мероприятие получилось классным. Было много эмоций, новых открытий, впечатлений. Tiguan удивил своей универсальностью — идеальный городской житель, который при этом не боится бездорожья. Touareg незаметно перешел в высшую лигу, но сохранил заманчивую цену. Teramont — идеальное сочетание цены, размеров и комфорта. Amarok с новым «дизелем» превратился в идеальный пикап. И все эти автомобили объединяет обилие умных систем. Кроссоверы и пикап — весьма интеллектуальные автомобили с массой полезных функций, начиная от камер кругового обзора и заканчивая активными системами предотвращения столкновений.