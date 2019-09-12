На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершены технологические операции по пробному набору вакуума

Специалисты успешно завершили технологические операции по пробному набору вакуума в конденсаторе турбоагрегата пускового энергоблока №1 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

«Процесс набора вакуума – это поэтапное снижение давления в конденсаторной группе турбоагрегата, состоящей из четырёх корпусов, до необходимого уровня разрежения, - пояснил суть процесса заместитель директора по тепломонтажным работам турбинного отделения и общестанционных систем Представительства АО ИК «АСЭ» в Республике Беларусь Максим Богачко. - Это важнейшая пусконаладочная операция проводится с целью подтверждения работоспособности систем машинного зала, герметичности вакуумной системы турбоустановки и готовности турбины к приему пара. Полученный высокий результат стал итогом слаженной работы единой команды в составе монтажников, персонала Заказчика, пусконаладочной организации и Генподрядчика».



Вакуум - один из основных параметров, влияющих на экономичность и эффективность работы турбоустановки, его наличие - обязательное условие, для обеспечения выхода на рабочие параметры энергоблока в целом. Контроль уровня вакуума и поддержание его в пределах, установленных эксплуатационной инструкцией, является обязательным на протяжении всего периода работы энергоблока.



«Пробный набор вакуума проводится в рамках подготовки энергоблока к этапу горячей обкатки, который планируется начать в середине октября», - отметил вице-президент-директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.