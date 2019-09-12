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23. 09. 2019

«Это двойник Михалка!» В Черкассах на концерте Ляпис-98 зрители вызвали полицию, усомнившись в том, что на сцене настоящий Сергей Михалок

Самая гастролирующая группа Беларуси Ляпис-98 во главе с Сергеем Михалком оказалась в центре скандала. На концерте в Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию, обвинив организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Михалка «какой-то молодой пацан». К слову, по словам организаторов концертов Ляпис-98 такая ситуация не в новинку: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке, Чикаго и других городах.

Мы обратились за комментариями к продюсеру группы Антону Азизбекяну:

- Если честно, я не удивлен, потому что совсем недавно у нас уже была точно такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде.  Невнимательные зрители также усомнились в подлинности артиста и заблокировали меня, не давая возможности никуда уйти. Пришлось также ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, посмотрели документы и видео на YouTube и, в итоге, пожелав хорошего концерта, уехали дальше нести службу. Мы готовы к подобным ситуациям, просто приходится объяснять зрителям, что это настоящий Михалок. Кстати, нам было бы интересно увидеть эти заявления в полицию.

Сейчас Ляпис-98 находится в большом гастрольном туре по Украине. В Беларуси же зрители увидят Михалка и Ко в Полоцке 31 сентября и 29 декабря в Минске в Prime Hall. 
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