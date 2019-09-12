Польза гаджетов для детей. Мнение логопеда

Признаемся честно: сегодня роль няньки частенько выполняют мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Для многих родителей они – буквально спасательный круг, который оттягивает внимание ребенка на себя и дает возможность взрослым продолжать заниматься своими делами.

Правда, далеко не все мамы и папы при этом задумываются о том, полезны ли гаджеты для их детей, и можно ли их использовать для развития ребенка. Постараемся ответить на этот вопрос с помощью эксперта – логопеда-афазиолога Юлии Лабковой.

Стоит вспомнить, что речь и мышление у человека неразрывно связаны. Речевые навыки появляются только в процессе активного взаимодействия с внешним миром, с людьми. И самая первая функция речи – коммуникативная, социализирующая. Сначала ребенок слышит комментарии родителей по поводу его действий и ощущений, потом он связывает слова родителей со своими действиями. Затем у ребенка возникает потребность самостоятельно воздействовать на родителей, сообщать им о своих желаниях и ощущениях. Чем более активным образом ребенок взаимодействует с миром, тем больше у него развивается речь. Активность при этом тоже должна быть специфической — она должна быть в большой степени коммуникативной, связанной с общением. Коммуникации ребенка очень сильно зависят от родителей.

И современные гаджеты в этом плане могут стать хорошим подспорьем. Например, если дать ребенку, пока вы сидите в очереди в поликлинике или в стоите в дорожной пробке, телефон или планшет с развивающей игрой или познавательным мультфильмом, ожидание для вашего чада не будет таким мучительным. Ведь дети очень нетерпеливы, и долгое бездействие их нервирует и вызывает негативные эмоции.

Существуют электронные игры и приложения, которые позволят мальчику или девочке развить логическое мышление, тренировать память, изучать и практиковать иностранные языки. Если приложение обозначено как «развивающее», для начала нужно убедиться, что оно действительно соответствует этому определению, поскольку качественных и развивающих приложений на рынке не так уж и много.

Виды гаджетов для детей

За последние 10 лет мобильные телефоны эволюционировали в смартфоны, также появились планшеты. Эти два вида умных гаджетов для ребенка являются магнитом. Ведь в них – и мультики, и игры. То есть почти все, что нужно для счастья. Дети сейчас знакомятся с гаджетами практически с пеленок и, как правило, уже к 4–5 годам разбираются в них лучше родителей. И это вовсе не так плохо, как выглядит.

Польза гаджетов может значительно превысить вред, если родители контролируют доступ детей к ним, не забывая фильтровать контент и игры по тематике и качеству содержимого. В глазах ребенка планшет может быть лишь развлечением. Но родители могут превратить его в инструмент, помогающий детям всесторонне развиваться. Благо, средств для этого имеется немало.

Среди общей массы игр и мультфильмов можно выделить:

– обучающие (от помогающих малышам знакомиться с окружающим миром и его правилами до помогающих освоить учебный курс по разным школьным предметам);

– расширяющие словарный запас;

– помогающие в изучении языков;

– развивающие мелкую моторику (игры на сенсорном экране в отличие от пластилина и бусинок заставляют концентрироваться, иначе проиграешь);

– стимулирующие желание учиться читать и считать (играть в игры будет намного интереснее, если будешь полностью понимать, что отображается на экране), а затем и совершенствовать эти умения;

– вырабатывающие понимание причинно-следственных связей (нажимаешь на экране что-то – получаешь результат).

Во всем цивилизованном мире уже давно ученик является центровым элементом в системе образования. Не учебная программа, не показатели успеваемости, не учителя, а именно ученик. Точнее – на авансцену выходит удовлетворение потребностей его личности в ключе, который позволяет обучаться намного быстрее и результативнее, чем это происходит при использовании устаревших методик.

Использование умных гаджетов для ребенка является именно тем, что может его заинтересовать. Так, планшеты уже активно используются для обучения в некоторых школах нашей страны. Как и стоило ожидать, если учебный процесс пробуждает в ребенке интерес, а не является отягощающей его психику обязательством, знания усваиваются легко, и успеваемость растет естественно и непринужденно.

Большинство учителей, отслеживающих влияние гаджетов на детей, подтверждают, что вопреки их опасениям, на учебном процессе их использование сказывается лишь положительно. Дети, обучающиеся по этим инновационным программам, мыслят совсем по-другому (не так, как те, которые учатся по старинке) и легко находят способы решения даже самых сложных задач. Кроме того, есть еще одна явная польза от гаджетов – ребенку больше не приходится носить на плечах тяжеленный рюкзак, полный учебников. Теперь их оцифрованные версии легко умещаются в миниатюрных планшетах.

Как видите, влияние гаджетов на детей в большинстве своем положительное. При правильном подходе они становятся верными помощниками в воспитании и обучении детей.

Польза и вред гаджета для ребенка

Разработчики приложений прикладывают много усилий, чтобы современные средства коммуникации приносили реальную помощь в развитии детей. Существует множество сайтов и учебных приложений, направленных на улучшение мелкой моторики, реакции, логики, памяти и других важных навыков. Малышам гораздо больше нравится учиться в игровой форме, и под присмотром родителей такие занятия могут быть очень эффективны. Кроме того, школьники могут пользоваться такими приложениями, как график дел, расписание уроков, ведение дневника и т. д. Это развивает навыки самостоятельности, умению планировать и следить за временем, учит не рассматривать гаджеты только как развлечение.

Игры также могут быть обучающими. Но это не значит, что ребенок разовьется «сам собою» и начнет демонстрировать чудеса интеллекта, просто весь день играя на планшете. Задача родителей – посмотреть во что именно он играет и при необходимости это дозировать или скорректировать, предложив ребенку интересную альтернативу. Например, «стрелялки» наряду с внимательностью могут развить агрессию. Стратегии или квесты представляют меньшую опасность, но сильно «затягивают».

Предпочтительнее начинать знакомство ребенка с просветительских игр, энциклопедий. Уже выросло поколение родителей, которые знакомы с компьютером с детства, играли в разные игры, но не стали зависимыми.

Однако не всем так везет, и некоторым детям изначально категорически нежелательно глубоко погружаться в виртуальный мир. И здесь очень многое зависит от внимательности взрослых, которые должны вовремя заметить негативные последствия электронных игр.

Например, ребенок после игры проявляет агрессивность, либо проявляет явную зависимость - постоянное ненасытное желание быть в сети. В этом случае о гаджетах не может быть и речи. Насколько дозировать использование ребенком компьютера, телефона или планшета – определяют сами родители, исходя из особенностей поведения и характера их сына или дочки. Но, в первую очередь, нужно руководствоваться целесообразностью, безопасностью для физического и психологического здоровья и пользой в развитии ребенка.

«Плюсы» гаджетов для детей

Развитие технологий нельзя повернуть вспять, да и не нужно. Но при этом важно, чтобы родители показали детям весь спектр полезных функций современных гаджетов. Итак, какие же «плюсы» смартфонов, планшетов и компьютеров стоит взять на вооружение:

1. Помощник в развитии. Гаджеты могут стать таким же развивающим инструментом, как более традиционные игрушки: пирамидки, машинки, куклы, кубики и прочие детские атрибуты. Кроха, хаотично нажимающий на кнопки и клавиши, незаметно развивает моторику пальцев и непроизвольно запоминает определенные цифры и буквы. Слушая мелодии и рассматривая картинки на мониторе, малыш совершенствует слуховое и зрительное восприятие.

2. Способ занять ребенка. Благодаря ноутбукам, смартфонам и планшетам родители теперь знают, чем занять маленького непоседу в длинной очереди в больнице, во время автомобильной поездки. Не нужно брать с собой целый ворох игрушек, достаточно просто включить ребенку интересный мультик. В этом случае он не будет вас тормошить из-за скуки и интересно проведет время.

3. Библиотека в кармане. Современные электронные «читалки» способны заменить целое книгохранилище, так что школьнику не придется носить объемные тома из библиотеки и обратно. Вам нужно будет только скачать интересующие книги из Интернета. К тому же, вы приучите ребенка к мысли, что всемирная сеть не только источник развлечения, но и сосредоточение полезной информации.

4. Незаменимый помощник для учебы. Среди вороха различных компьютерных игр можно найти действительно полезную информацию, способствующую развитию познавательных навыков. Некоторые приложения учат малышей грамоте, математике, рисованию, развивают внимание, память и логическое мышление. Познавательные и воспитательные мультфильмы помогут в ненавязчивой форме передать ребенку новые знания об окружающем мире.

Как избежать зависимости детей от гаджетов

Если вы хотите не допустить возникновения зависимости от компьютера у детей и снизить возможное отрицательное влияние гаджетов, нужно правильно их использовать, придерживаясь нескольких важных правил.

Несмотря на все плюсы гаджетов, помните, что планшеты или телефоны не являются предметами первой важности и необходимости для дошкольников и малышей раннего возраста. Полноценное развитие возможно и без всех этих «чудес техники», но если вы все-таки хотите порадовать свое чадо, то следуйте принципу: техника для ребенка должна соответствовать его возрасту.

Детям до шести лет лучше приобретать детские планшеты, которые предназначены именно для малышей. В этом случае вы будете уверены, что гаджет не навредит ребенку, да и контролировать увлеченного кроху вам станет намного проще. Не используйте компьютер, чтобы занять ребенка, пока вы готовите обед или занимаетесь уборкой. Лучший выход – вовлекать детей в этот процесс, поощряя похвалой желание помочь вам. Нельзя допускать, чтобы малыш находился за компьютером больше установленных возрастных норм.

Так, детям до трех лет не следует сидеть за ноутбуком больше часа в день, и каждые 20 минут необходимо устраивать передышку, желательно физически активную, чтобы отдохнули глазки. Деткам постарше можно разрешить проводить больше времени за монитором, однако перерывы также обязательны.

Старайтесь придерживаться возрастных рекомендаций, указанных к компьютерным играм и мультфильмам. Информация, предназначенная для более взрослых детей, может перегрузить ребенка и даже привести к нервному срыву. Не следует выдавать малышам гаджеты перед засыпанием. От мельтешения ярких картинок на экране нервная система детей возбуждается, из-за чего они плохо спят, видят во сне кошмары или не могут заснуть вовсе.

Итак, в руках ответственных и внимательных родителей современный гаджет может стать хорошим помощником в развитии ребенка. Но никакой самый продвинутый планшет, смартфон или компьютер не в состоянии заменить детям родительскую любовь и теплое общение с родными.

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