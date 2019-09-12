Беларусь создала ракету средней дальности

В Беларуси создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 сентября с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.

По его словам, на основании опыта партнеров из Китая планируется увеличить дальность и мощность белорусских ракет, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания и вынуждена обращать внимание на обеспечение своей безопасности.