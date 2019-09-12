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23. 09. 2019

Лукашенко: не исходите из принципа «проси больше, все равно дадут меньше»

Источник фото: Президент Беларуси

Финансовая поддержка тех или иных проектов возможна только на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 сентября на встрече с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и помощником президента по Могилевской области Михаилом Русым.

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«Просто под обещания денег не будет. Мы должны видеть четкий расчет», - заявил он, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, в случае получения средств необходимо «с завтрашнего дня каждый день вы должны демонстрировать положительную динамику» в виде налогов, возврата кредитов, зарплат сотрудников, производства и продажи продукции.

«Ни в коем случае не исходите из принципа "проси больше, все равно дадут меньше". Не надо так делать!» - подчеркнул президент.
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