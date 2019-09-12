Жители Калинкович заразились сальмонеллезом от магазинных салатов

9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы отец и сын, купившие салат и курицу-гриль в одном из магазинов крупной торговой сети.

Проверка выявила в магазине нарушения в приготовлении салатов, качестве уборки. А среди персонала были выявлены больные сальмонеллезом, а также носители этой болезни, сообщает «Гомельская праўда». Производство полуфабрикатов в магазине остановлено. Администрация привлечена к ответственности. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby