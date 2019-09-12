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23. 09. 2019

Жители Калинкович заразились сальмонеллезом от магазинных салатов

9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы отец и сын, купившие салат и курицу-гриль в одном из магазинов крупной торговой сети.

Проверка выявила в магазине нарушения в приготовлении салатов, качестве уборки. А среди персонала были выявлены больные сальмонеллезом, а также носители этой болезни, сообщает «Гомельская праўда».

Производство полуфабрикатов в магазине остановлено. Администрация привлечена к ответственности.
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