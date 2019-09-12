Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 13:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,25
24. 09. 2019

На въезд в Беларуси откроют четыре duty free

В Беларуси планируется дополнительно открыть 4 магазина duty free на въезде в страну. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания 24 сентября у главы государства.

На совещании Александр Лукашенко отметил, что ему на рассмотрение внесли проект нормативного правового акта о развитии сети таких магазинов. Он напомнил, что с 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось втрое до почти 70 объектов. Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Также подписан указ о беспошлинной торговле в самолетах "Белавиа", сообщили в Администрации главы государства. 

По словам президента, развитие этого вида торговли повышает транзитную и туристическую привлекательность страны. При этом такие магазины приносят в бюджет валютную выручку. Также в сети duty free растет удельный вес товаров белорусского производства. 

По итогам совещания вице-премьер Александр Турчин заявил, что общее количество магазинов duty free, работающих на въезд в автомобильных пунктах пропуска, достигнет пяти. Сейчас на въезде в страну в автодорожном пункте пропуска действует один такой магазин. Еще два расположены в Национальном аэропорту, передает БелТА.

Таким образом, дополнительно будут функционировать еще 4 магазина беспошлинной торговли, которые будут работать на въезд. Покупки в них можно будет совершать  в рамках тех норм, которые действуют в ЕАЭС.

По словам вице-премьера, правительство совместно с управлением делами президента в ближайшее время внесет на рассмотрение главы государства соответствующий проект распоряжения. Как только оно будет подписано, магазины заработают.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.