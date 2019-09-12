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24. 09. 2019

Автослесарь из Борисова распространял в мессенджере порно

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего автослесаря из Борисова, подозреваемого в распространении порнографических материалов с использованием интернета (ч. 2 ст. 343 УК). Об этом сообщили в СК.

По данным следствия, подозреваемый с февраля 2018 года по апрель 2019-га в нескольких групповых чатах в популярном мессенджере распространил более 75 порнографических изображений.

Следствие продолжается. 
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