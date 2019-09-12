Автослесарь из Борисова распространял в мессенджере порно

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего автослесаря из Борисова, подозреваемого в распространении порнографических материалов с использованием интернета (ч. 2 ст. 343 УК). Об этом сообщили в СК.

По данным следствия, подозреваемый с февраля 2018 года по апрель 2019-га в нескольких групповых чатах в популярном мессенджере распространил более 75 порнографических изображений. Следствие продолжается. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby