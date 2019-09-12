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24. 09. 2019

В Минске пьяный мужчина порезал колесо милицейской машины

Источник фото: МВД

В Минске пьяный мужчина порезал колесо автомобиля Департамента охраны МВД. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Инцидент, который произошел вечером 22 сентября у продуктового магазина на улице Немига, снял видеорегистратор в служебном авто.

Милиционеры приехали в связи со срабатыванием сигнализации в магазине. Оставив служебный Chevrolet, они пошли внутрь. В это время к автомобилю подошел прохожий, который порезал колесо и скрылся.

Милиционеры, изучив запись с видеорегистратора, задержали злоумышленника в одном из ближайших кафе. Им оказался пьяный житель Витебской области 1995 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство).
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