В Минске пьяный мужчина порезал колесо милицейской машины

В Минске пьяный мужчина порезал колесо автомобиля Департамента охраны МВД. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Инцидент, который произошел вечером 22 сентября у продуктового магазина на улице Немига, снял видеорегистратор в служебном авто.

Милиционеры приехали в связи со срабатыванием сигнализации в магазине. Оставив служебный Chevrolet, они пошли внутрь. В это время к автомобилю подошел прохожий, который порезал колесо и скрылся.

Милиционеры, изучив запись с видеорегистратора, задержали злоумышленника в одном из ближайших кафе. Им оказался пьяный житель Витебской области 1995 года рождения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство).