«МТС ТВ» начал транслировать белорусские телеканалы в HD-качестве

Белорусские телеканалы в приложении «МТС ТВ» перешли в HD-качество. В высоком разрешении пользователям сервиса стали доступны «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», ОНТ, СТВ и «Мир», а также «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь» — всего 9 телеканалов.

«МТС ТВ» — это полноценное телевидение с дополнительными функциями. К просмотру доступны 85 телеканалов на смартфоне, телевизоре, планшете или компьютере. Смотреть программы можно одновременно на четырех устройствах. При этом начать просмотр телепередач можно на одном гаджете, а продолжить на другом. Мобильный интернет-трафик при использовании сервиса не тарифицируется.

Подключить сервис «МТС ТВ» можно с помощью USSD-запроса *220#. Первые 7 дней абонент может пользоваться услугой бесплатно, далее стоимость составит 0,42 руб. в сутки.

С полным перечнем каналов и подробной информацией о сервисе «МТС ТВ» можно ознакомиться здесь.