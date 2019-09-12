Первый энергоблок БелАЭС готов на 97%

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Вместе с тем есть еще ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Он предложил на встрече если не снять спорные моменты, то разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.

смотрите также На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершены технологические операции по пробному набору вакуума По его словам, нужно четко определиться, что мешает исполнять намеченные по ключевым этапам планы, сообщили в Совмине.



Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности, примерно 97% реализации проекта. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby