Первый энергоблок БелАЭС готов на 97%

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Вместе с тем есть еще ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Он предложил на встрече если не снять спорные моменты, то разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.
По его словам, нужно четко определиться, что мешает исполнять намеченные по ключевым этапам планы, сообщили в Совмине.
Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности, примерно 97% реализации проекта.
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