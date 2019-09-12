Обучающие презентации для студентов от HUAWEI стартовали в Беларуси

Компания HUAWEI CBG Belarus запустила ежегодный конкурс в сфере телекоммуникаций для белорусских студентов. В рамках запуска состоялась презентация передовых технологий компании.

В Могилевском государственном университете им. А.А. Кулешова состоялось открытие серии мероприятий «ИКТ для малой родины», в рамках которой студенты университетов по всей Беларуси смогут участвовать в проектах «Семена будущего» и Международном конкурсе по информационно-коммуникационным технологиям на 2019-2020 годы. В этом году проект международной корпорации HUAWEI расширил свою географию и пришел в регионы.

Во время мероприятия потребительская группа компании HUAWEI провела презентацию технологий и устройств компании, рассказав о своем поступательном развитии по трем основным направлениям: операторский бизнес, корпоративные решения и потребительский сегмент. HUAWEI лидирует в сфере предоставления технологии 5G, активно работает над расширением технологического портфеля возможностей (искусственный интеллект, облачные технологии, кампусные сети и др.) и предлагает единую интеллектуальную систему для потребительского сегмента. Благодаря этому компания зафиксировала рост прибыли за первую половину 2019 года на 23,2% по сравнению с тем же периодом прошлого.

Фокус был сделан на развитие экосистемы устройств HUAWEI: это не только смартфоны, но и наушники, портативная акустика, фитнес-браслеты, умные часы и другие гаджеты.

Особым вниманием студентов пользовались недавно смартфоны Huawei У9 2019 и Huawei Y9 Prime 2019, каждый из которых предлагает высококачественную камеру, впечатляющую емкость батареи и возможность работы с профессиональными программами благодаря улучшенным процессорам. Смартфоны Huawei Y9 отлично подходят как для учебы, так и для игр, видео и работы.

"Наша компания работает в Беларуси уже 18 лет и принимает активное участие в строительстве IT-будущего страны, в полной мере развивая возможности, которые открываются перед социумом благодаря повсеместному распространению высоких технологий и искусственного интеллекта", – рассказал Чжу Тяньсин, заместитель директора ООО «Бел Хуавэй Технолоджис».

Впервые проект был реализован в 2008 году и по-прежнему направлен на развитие местных талантов в области информационно-коммуникационных технологий и привлечение интереса талантливой молодежи к телекоммуникационному сектору. В 2019 будет он будет реализован во всех регионах Беларуси, а его итогом станет двухнедельная стажировка в штаб-квартире компании HUAWEI в Китае и участие в Международном конкурсе по информационно-коммуникационным технологиям 2019-2020. Выбор трёх представителей от Беларуси состоится на республиканском этапе конкурса в столичном офисе компании.