В Сморгони откроют магазин «Санта» и раздадут бесплатное мороженое

В Сморгони 28 сентября в 14 часов откроется обновленный супермаркет «Санта» с пекарней и пиццерией. Он заработает на улице Советской, 107 и предложит расширенный выбор молочных продуктов, колбас, атлантической рыбы, фруктов и овощей. На открытии раздадут 500 пачек бесплатного мороженого.

Супермаркет после закрытия кардинально обновили как в интерьере, так и в ассортименте. Теперь здесь будет расширенный выбор свежих продуктов, которые только могут понадобиться жителям Сморгони. Если в цифрах, то на площади 400 «квадратов» представят около 8 000 наименований товаров.

«По сути, это новый магазин со всеми отделами и богатым выбором продуктов. Покупатели получат полноценный супермаркет, где за один поход можно приобрести всё, что только необходимо», – поясняют в сети «Санта».

В магазине будут все привычные отделы, но выбор товаров заметно расширят. Особенно большим ожидается разнообразие мяса, колбас и молочных продуктов. В частности, новинки «Савушкин продукт» будут в полном составе поступать от производителя. Еще одно отличие – огромная зона свежих овощей и фруктов, в том числе тропических.

Особенностью супермаркета станет и рыбная секция с дарами Атлантики. Покупатели получат круглогодичный доступ к десяткам видов морских рыб и морепродуктов. Поставки от «Санта Бремор» будут поступать сюда одними из первых. В день открытия будут действовать сниженные цены на морскую рыбу.

Многие продукты в магазине будут идти со скидками. Так, по акциям предложат более 150 популярных у населения товаров. Цены на них будут одними из самых низких в стране.

В магазине получит развитие формат Food-to-Go: в частности, здесь можно будет найти популярные виды суши-роллов. Натуральная сдоба будет выпекаться в собственной пекарне, причем без какой-либо замороженной основы – тесто делается только вручную. На месте также будут готовить разные виды пиццы по итальянским рецептам за 5,95 рубля.

На открытии устроят большой праздник. Первым покупателям раздадут 500 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары. Также будут конкурсы с призами, в том числе купонами на пиццы. Развлекать посетителей станут аниматоры в костюмах панды и белого медведя.

Супермаркет «Санта» европейского формата в Сморгони откроется 28 сентября в 14 часов на улице Советской, 107.