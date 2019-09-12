Белорусский творожный сыр назван лучшим

Белорусский творожный сыр взял Гран-при международного конкурса «Молочный успех-2019» в Сочи. Его производитель – брестская компания «Савушкин продукт» – также получила награды за качество полутвердого сыра, творога и греческого йогурта.

Независимые дегустаторы назвали лучшим воздушный сыр с зеленью, производство которого освоили в Бресте весной этого года. Золотую медаль получила еще одна новинка – сыр «Брест-Литовск финский». Среди лауреатов также оказались 9-процентный творог «Савушкин хуторок» и греческий йогурт Teos с черникой.

Всего же в конкурсе участвовали 30 производителей из разных стран. Ими было представлено 127 наименований молочных продуктов. «Молочный успех» традиционно проходит в рамках Международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока. Организаторами выступает Молочный союз России (РСПМО) при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

«Мы производим творожные сыры по своей особой рецептуре. Их уникальность в чистом составе без использования стабилизаторов и консервантов. А процесс аэрирования придает им особую нежность. Очень рады, что интерес к нашей новинке растет на фоне развития моды на здоровые перекусы дома, на работе и в дороге. Потребитель уже проголосовал за них рублем, а теперь и профессиональные дегустаторы признали их лучшими», – отмечают в брестской компании «Савушкин продукт».

Ранее белорусская «молочка» взяла основные награды на престижной премии-дегустации Superior Taste Award в Брюсселе. Три «звезды» присвоили греческому йогурту Teos. Гран-при также взяли сыры «Брест-Литовск выдержанный» и «Брест-Литовск Пинский». Эксперты также выбрали творог «Савушкин хуторок» с 5% жирности. Европейские шеф-повара признали белорусские продукты одними из лучших в мире по вкусу, внешнему виду и консистенции.

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты более чем в 30 стран мира. Среди них – страны Евросоюза, Россия, Казахстан, Украина, ОАЭ, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Китай, Гонконг и Япония. В общем объеме продаж экспорт занимает более 60%. В структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.