Это нужно увидеть. Организаторы минского забега сняли душевный ролик про мам

Беговое движение в Беларуси набирает обороты. 12 октября в честь Дня Матери на Цнянском водохранилище состоится традиционный городской кросс «Бегу за маму».

В поддержку забега организаторы сняли душевный ролик.

—Мы знаем, что пока учились ходить, бегать и падать,наши мамы на самом деле пробежали не один марафони получили не одну медаль: за храбрость, терпение, силу воли, находчивость. И сейчас у каждого из нас есть возможностьсделать приятное своей маме: поучаствовать взабеге, проявить свои лучшие качества и получить медаль с открыткой, а после поздравить лично,— рассказывает один из организаторов забега Максим Молчанов.

В съемках приняли участие спортсменка и победительница женского забега на Минском полумарафоне на 5 км Анастасия Дашкевич с сыном, сам Максим с мамой и его беговые друзья.

— Всего лишь год назад я захотел научиться бегать! Это был тяжелый путь: с травмами и длительными восстановлениями. Но за год я не только пробежал несколько полумарафонов, но и так увлекся, чтос компаньоном Вадимом Симоновымначали организовывать забеги в Минске: забег Санта-Клаусов, забег “За Каханне”, забег “Я обещаю”. Наша цель — развить беговое сообщество в Беларуси и делать крутые тематические забеги на регулярной основе.

Для участников забега «Бегу за маму» подготовлено шесть дистанций на выбор. Для детей до 8 лет предусмотрена трасса на 500 м. Для тех, кто хочет участвовать в городском кроссе, но боится длинных дистанций, есть комфортные расстояния — 1,5 км и 3 км. Опытным спортсменам предлагают пробежать 5 км, 10 км или 15 км с возможностью получения точного результата при помощи электронного хронометража. Также в массовом забеге можно участвовать с коляской, скандинавскими палками и собаками. Регистрация здесь.