БФБ впервые организовывает масштабные интернет-трансляции матчей национального чемпионата

Теперь трансляции самых интересных матчей мужского и женского чемпионатов Беларуси, а также международные турниры с участием национальных команд, которые проводятся в нашей стране, будут доступны для просмотра на сайтах Белорусской федерации баскетбола, SPORT-TV.BY, а также на канале цифрового телевидения «VOKA ТВ».

Просмотр трансляций возможен на любом устройстве, подключенном к интернету (ПК, ноутбук, планшет, смартфон, телевизор). На любой операционной системе: Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux; и в любом браузере: Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Для просмотра трансляций на мобильном устройстве достаточно наличия 3G или Wi-Fi.

Так, отечественные болельщики уже стали свидетелями баталий кубковых турниров, а на первом этапе национального первенства среди мужских команд запланирован показ двадцати шести встреч, среди женских – сорока двух.

- Данный проект направлен на популяризацию белорусского баскетбола не только в нашей стране, но и за рубежом, - пояснила генеральный секретарь-исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина. – Это стало возможным благодаря тому, что федерация и спортивный портал SPORT-TV.BY заключили партнёрское соглашение. Самые первые игры Кубка Беларуси только на сайте федерации уже посмотрели он-лайн более шести тысяч поклонников баскетбола. В планах – расширять аудиторию, увеличивать количество и качество трансляций. Мы рады, что у нас появился партнер основная цель которого - популяризация белорусского спорта, вовлечение большего числа болельщиков в спортивную жизнь.