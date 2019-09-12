Белорусы просят перезахоронить Кастуся Калиновского в Беларуси

Белорусская общественность обратилась к правительству и Сейму Литвы с открытым письмом с просьбой перезахоронить Кастуся Калиновского в Беларуси. В письме говорится, что белорусский народ переживает непростое время, когда существует много угроз независимости, и достойное чествование памяти тех, кто отдал свою жизнь за его свободу — ответственность всего поколения.

По мнению подписантов, захоронение Кастуся Калиновского в Беларуси напомнило бы белорусскому народу, как надо любить свою Родину, свой народ, и как нужно за них бороться.

Обращение подписали, среди прочего, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, певец Лявон Вольский, депутат Палаты Представителей Елена Анисим, писатель и философ Валентин Акудович, спортсмен Виталий Гурков и другие.

Тело одного из лидеров восстания 1863-1864 годов обнаружили в Вильнюсе в 2017 году. Перезахоронить его и других повстанцев планируется этой осенью.