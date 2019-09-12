В 2020 году планируется выпустить да 35 тыс. Geely

Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" практически вышел на производственную мощность. В 2020 году предприятие планируется выпустить 30-35 тыс. машин и расширить географию экспорта. Об этом 25 сентября сообщил первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский.

Ожидается, что 10 тыс. авто купят в Беларуси, 20-25 тыс. авто - за рубежом. В основном в России, но также поставки запланированы в Казахстан, Армению, Украину, Литву, передает БелТА.

Чистая прибыль предприятия за 2019 год превысила 20 млн рублей. Рентабельность продаж в среднем составляет 4,9-5,2%.

Наибольшим спросом пользовалась модель Atlas, на которую пришлась половина продаж. Доля Emgrand X7 составила 30%, Emgrand 7 - 20%. Около 70% покупателей - физические лица, половина из которых воспользовалась партнерскими банковскими программами.