Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 20:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

В 2020 году планируется выпустить да 35 тыс. Geely

Сборка автомобилей Geely на заводе «БелДжи»

Белорусский производитель легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" практически вышел на производственную мощность. В 2020 году предприятие планируется выпустить 30-35 тыс. машин и расширить географию экспорта. Об этом 25 сентября сообщил первый замминистра промышленности Геннадий Свидерский.

Ожидается, что 10 тыс. авто купят в Беларуси, 20-25 тыс. авто - за рубежом. В основном в России, но также поставки запланированы в Казахстан, Армению, Украину, Литву, передает БелТА.

Чистая прибыль предприятия за 2019 год превысила 20 млн рублей. Рентабельность продаж в среднем составляет 4,9-5,2%.

Наибольшим спросом пользовалась модель Atlas, на которую пришлась половина продаж. Доля Emgrand X7 составила 30%, Emgrand 7 - 20%. Около 70% покупателей - физические лица, половина из которых воспользовалась партнерскими банковскими программами.
Это Интересно
Авто
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.