У части минчан пропала горячая вода и остыли батареи

В Заводском, Партизанском и Первомайском районах Минска 25 сентября отмечались перебои с горячим водоснабжением. У тех же в этих районах, чьи дома уже подключили к отоплению, батареи опять остыли.

По словам замгендиректора Минского ЖКХ Тимофея Кремеза, это произошло из-за технологических работ на ТЭЦ-3, передают "Минск-Новости". Неудобства с отсутствием горячей воды и холодными батареями испытали жители части Уручья, района МТС, улиц Автозаводской, Ангарской. Как заявляется, проблема устранена. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby