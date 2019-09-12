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25. 09. 2019

У части минчан пропала горячая вода и остыли батареи

В Заводском, Партизанском и Первомайском районах Минска 25 сентября отмечались перебои с горячим водоснабжением. У тех же в этих районах, чьи дома уже подключили к отоплению, батареи опять остыли.

По словам замгендиректора Минского ЖКХ Тимофея Кремеза, это произошло из-за технологических работ на ТЭЦ-3, передают "Минск-Новости".

Неудобства с отсутствием горячей воды и холодными батареями испытали жители части Уручья, района МТС, улиц Автозаводской, Ангарской.

Как заявляется, проблема устранена.
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