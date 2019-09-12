В городах Беларуси скорость авто могут ограничить до 50 км/ч

В новых Правилах дорожного движения Беларуси могут прописать ограничение скорости в городах до 50 км/ч. Об этом говорится в ответе УГАИ МВД на коллективное обращение об ограничении максимальной скорости в населенных пунктах.

Сейчас в большинстве случаев разрешенная максимальная скорость в населенных пунктах составляет 60 км/ч, однако на практике автомобилисты часто едут в городе со скоростью около 70 км/ч.

Теперь же МВД прорабатывает ограничение максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч.