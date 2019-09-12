Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 22:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

В городах Беларуси скорость авто могут ограничить до 50 км/ч

В новых Правилах дорожного движения Беларуси могут прописать ограничение скорости в городах до 50 км/ч. Об этом говорится в ответе УГАИ МВД на коллективное обращение об ограничении максимальной скорости в населенных пунктах.

Сейчас в большинстве случаев разрешенная максимальная скорость в населенных пунктах составляет 60 км/ч, однако на практике автомобилисты часто едут в городе со скоростью около 70 км/ч.

Теперь же МВД прорабатывает ограничение максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 км/ч.
Это Интересно
Авто
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.