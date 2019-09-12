В INFOBUS рассказали, куда ездили белорусы весной-летом 2019 года

По данным онлайн сервиса поиска и продажи билетов INFOBUS, спрос у белорусов на автобусные билеты на 7,5% превысил интерес граждан в 2018 году. Только с мая по август 2019 года было продано 67% билетов от продажи туристического периода 01/01/2019 – 31/08/2019. Это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года: свыше 30 тысяч пассажиров уехало на автобусе в направлении Киева, самой популярной страной для путешествия на автобусе стала Россия. В статистике учитывались граждане, которые приобрели билеты на автобус через кассу и онлайн.

INFOBUS Holding – международная IT компания, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексного ПО для всех участников рынка пассажирских перевозок. Основной продукт компании – глобальная система диспетчеризации рейсов и продажи билетов на все виды транспорта BusSystem.

С сентября 2018 года INFOBUS владеет компанией ОДО «Белтранском», система продажи которой установлена и функционирует на 153 автовокзалах и автостанциях Беларуси. В систему внедрены 1900 перевозчиков, которые выполняют более 35000 внутренних и международных рейсов. Сегодня на белорусских автовокзалах и автостанциях компания устанавливает ПО BusSystem. Благодаря этому предложение увеличится до 100 000 маршрутов, которые выполняют около 8000 компаний - перевозчиков. Продажа билетов доступна на официальном сайте INFOBUS в Беларуси и в терминалах самообслуживания.

«В деятельности и развитии компании мы делаем особый акцент на изучении тенденций, опыта пассажиров, их предпочтений. С приходом на белорусский рынок мы первым делом запустили реализацию автобусных билетов. В сравнении с европейским опытом, белорусы предпочитают использовать автобус во время путешествий как внутри страны, так и за ее пределами. Общее количество проданных билетов на автобус за летний период 2019, только в кассах автостанций и автовокзалов, составило свыше 3 000 000», – комментирует генеральный директор компании INFOBUS Григорий Кущ.

По данным компании, июль стал самым востребованным месяцем покупки билетов. Белорусы приобретали билеты как через кассы, так и посредством официального сайта INFOBUS в Беларуси, мобильных приложений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа внутриреспубликанских и международных билетов в кассах снизилась на 3%. Вместе с этим увеличилось количество проданных билетов через сайт, что свидетельствует о необходимости наличия единого ресурса по покупке билетов.

Согласно статистике данных 73% постоянных клиентов компании INFOBUS, мобильными приложением для приобретения билетов пользуются 80% молодых людей в возрасте до 30 лет, тогда как пользователи после 40 лет отдают предпочтение сайту.

В категориях маршрутов по международным пространствам лидирующие позиции занимает Россия. Второе место занимает Украина. На третьем месте располагается Польша. Примечательно, что в категории городских маршрутов самым посещаемым стал город Киев. Среди внутриреспубликанских маршрутов весной и летом 2019 больше 100 тыс. билетов продано на автобус в Национальный аэропорт Минск. Также популярны направления: Добруш и Кобрин.

Полностью список самых популярных автобусных направлений высокого сезона 2019 в Беларуси выглядит так:

Международные направления

РОССИЯ (Москва, Автовокзал Смоленск, Автовокзал-2 Санкт-Петербург, Автостанция Новозыбков, Автовокзал Брянск, Автовокзал Великие Луки, Автовокзал Орел, Автовокзал Курск, Автовокзал Калининград, Автовокзал Псков, Автостанция Велиж).

УКРАИНА (Автовокзал Киев, Автостанция Ковель, Автовокзал Чернигов, Автостанция Львов-2, с/т Белый Берег, Автостанция Каменец-Подольский, порт Железный, Одесса, Коблево, Автостанция Затока, Борисполь (аэропорт).

ПОЛЬША (Варшава, Бяла Подляска, Белосток, Гданьск, Тересполь, Люблин, Лодзь Рынок Птак, Мендзыжец Подляский).

ЛИТВА (Вильнюс, Автовокзал Каунас, Автостанция Друскининкай).

ЛАТВИЯ

Автовокзал, Рига.

ЧЕХИЯ

Автовокзал Желивскего, Прага.

ЭСТОНИЯ

Автовокзал Таллин.

Внутриреспубликанские направления

Национальный аэропорт Минск – больше 100 тыс. проданных билетов.

Добруш,

Кобрин,

Ветка,

Каменец,

Городок,

Буда-Кошелево,

Озеры,

Минск Автовокзал Центральный,

Вилейка,

Гродно,

Смиловичи.

Компания INFOBUS отмечает спрос и на осенний сезон: в 2019 году с 07.11 по 10.11 включительно у белорусов будут выходные. Школьные каникулы наступят немного раньше – с 01 ноября.

«Детские каникулы – популярный период, поэтому мы всегда рекомендуем планировать поездку и покупать билеты заранее. Ввиду небольших выходных в ноябре предлагаем обратить внимание на европейские направления. Это сэкономит время на поездку и деньги при покупке билетов туда- обратно», – дополнил генеральный директор компании INFOBUS Григорий Кущ.

ТОП направлений в период осенних каникул

Париж, Франция . Париж – красивый город в любое время года со знаменитым Disneyland. По дороге можно заехать в Варшаву, Берлин или Люксембург.

. Париж – красивый город в любое время года со знаменитым Disneyland. По дороге можно заехать в Варшаву, Берлин или Люксембург. Федеральные земли Германии. Незабываемые эмоции детям гарантированы в таких парках развлечений, как Europa-Park в городе Руст, или Legoland в Гюнцбурге.

Незабываемые эмоции детям гарантированы в таких парках развлечений, как Europa-Park в городе Руст, или Legoland в Гюнцбурге. Вена, Австрия. Подойдет для комбинированного отдыха: посетить парк развлечений Prater и пожить несколько дней в Альпах.

Подойдет для комбинированного отдыха: посетить парк развлечений Prater и пожить несколько дней в Альпах. Прага,Чехия. Дети своими глазами увидят средневековую Европу и один из лучших зоопарков. В Праге можно сходить и в парк динозавров DinoPark, музей игрушек, зеркальный лабиринт, музей марионеток, детский театр. Детям повзрослее будет интересен Национальный технический музей.

Дети своими глазами увидят средневековую Европу и один из лучших зоопарков. В Праге можно сходить и в парк динозавров DinoPark, музей игрушек, зеркальный лабиринт, музей марионеток, детский театр. Детям повзрослее будет интересен Национальный технический музей. Цюрих, Швейцария. Город удивляет музеем динозавров, музеем ВВС и Центром эволюции человека Kulturama. Для вдохновения посетить дельфинарий и музей шоколада. По дороге в Швейцарию заехать во встречающиеся города и узнать то, о чем в учебниках не пишут.

Город удивляет музеем динозавров, музеем ВВС и Центром эволюции человека Kulturama. Для вдохновения посетить дельфинарий и музей шоколада. По дороге в Швейцарию заехать во встречающиеся города и узнать то, о чем в учебниках не пишут. Затор, Польша. Знаменитый парк развлечений ENERGYLANDIA расположен в прекрасной и живописной местности, в небольшом городе Затор, который находится на границе двух самых больших польских агломераций юга: Малопольской и Силезской, до которого можно доехать из Кракова и Катовице меньше чем за полчаса.