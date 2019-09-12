В INFOBUS рассказали, куда ездили белорусы весной-летом 2019 года

По данным онлайн сервиса поиска и продажи билетов INFOBUS, спрос у белорусов на автобусные билеты на 7,5% превысил интерес граждан в 2018 году. Только с мая по август 2019 года было продано 67% билетов от продажи туристического периода 01/01/2019 – 31/08/2019. Это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года: свыше 30 тысяч пассажиров уехало на автобусе в направлении Киева, самой популярной страной для путешествия на автобусе стала Россия. В статистике учитывались граждане, которые приобрели билеты на автобус через кассу и онлайн.
INFOBUS Holding – международная IT компания, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексного ПО для всех участников рынка пассажирских перевозок. Основной продукт компании – глобальная система диспетчеризации рейсов и продажи билетов на все виды транспорта BusSystem.
С сентября 2018 года INFOBUS владеет компанией ОДО «Белтранском», система продажи которой установлена и функционирует на 153 автовокзалах и автостанциях Беларуси. В систему внедрены 1900 перевозчиков, которые выполняют более 35000 внутренних и международных рейсов. Сегодня на белорусских автовокзалах и автостанциях компания устанавливает ПО BusSystem. Благодаря этому предложение увеличится до 100 000 маршрутов, которые выполняют около 8000 компаний - перевозчиков. Продажа билетов доступна на официальном сайте INFOBUS в Беларуси и в терминалах самообслуживания.
«В деятельности и развитии компании мы делаем особый акцент на изучении тенденций, опыта пассажиров, их предпочтений. С приходом на белорусский рынок мы первым делом запустили реализацию автобусных билетов. В сравнении с европейским опытом, белорусы предпочитают использовать автобус во время путешествий как внутри страны, так и за ее пределами. Общее количество проданных билетов на автобус за летний период 2019, только в кассах автостанций и автовокзалов, составило свыше 3 000 000», – комментирует генеральный директор компании INFOBUS Григорий Кущ.
По данным компании, июль стал самым востребованным месяцем покупки билетов. Белорусы приобретали билеты как через кассы, так и посредством официального сайта INFOBUS в Беларуси, мобильных приложений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа внутриреспубликанских и международных билетов в кассах снизилась на 3%. Вместе с этим увеличилось количество проданных билетов через сайт, что свидетельствует о необходимости наличия единого ресурса по покупке билетов.
Согласно статистике данных 73% постоянных клиентов компании INFOBUS, мобильными приложением для приобретения билетов пользуются 80% молодых людей в возрасте до 30 лет, тогда как пользователи после 40 лет отдают предпочтение сайту.
В категориях маршрутов по международным пространствам лидирующие позиции занимает Россия. Второе место занимает Украина. На третьем месте располагается Польша. Примечательно, что в категории городских маршрутов самым посещаемым стал город Киев. Среди внутриреспубликанских маршрутов весной и летом 2019 больше 100 тыс. билетов продано на автобус в Национальный аэропорт Минск. Также популярны направления: Добруш и Кобрин.
Полностью список самых популярных автобусных направлений высокого сезона 2019 в Беларуси выглядит так:
Международные направления
- РОССИЯ (Москва, Автовокзал Смоленск, Автовокзал-2 Санкт-Петербург, Автостанция Новозыбков, Автовокзал Брянск, Автовокзал Великие Луки, Автовокзал Орел, Автовокзал Курск, Автовокзал Калининград, Автовокзал Псков, Автостанция Велиж).
- УКРАИНА (Автовокзал Киев, Автостанция Ковель, Автовокзал Чернигов, Автостанция Львов-2, с/т Белый Берег, Автостанция Каменец-Подольский, порт Железный, Одесса, Коблево, Автостанция Затока, Борисполь (аэропорт).
- ПОЛЬША (Варшава, Бяла Подляска, Белосток, Гданьск, Тересполь, Люблин, Лодзь Рынок Птак, Мендзыжец Подляский).
- ЛИТВА (Вильнюс, Автовокзал Каунас, Автостанция Друскининкай).
- ЛАТВИЯ
Автовокзал, Рига.
- ЧЕХИЯ
Автовокзал Желивскего, Прага.
- ЭСТОНИЯ
Автовокзал Таллин.
Внутриреспубликанские направления
- Национальный аэропорт Минск – больше 100 тыс. проданных билетов.
- Добруш,
- Кобрин,
- Ветка,
- Каменец,
- Городок,
- Буда-Кошелево,
- Озеры,
- Минск Автовокзал Центральный,
- Вилейка,
- Гродно,
- Смиловичи.
Компания INFOBUS отмечает спрос и на осенний сезон: в 2019 году с 07.11 по 10.11 включительно у белорусов будут выходные. Школьные каникулы наступят немного раньше – с 01 ноября.
«Детские каникулы – популярный период, поэтому мы всегда рекомендуем планировать поездку и покупать билеты заранее. Ввиду небольших выходных в ноябре предлагаем обратить внимание на европейские направления. Это сэкономит время на поездку и деньги при покупке билетов туда- обратно», – дополнил генеральный директор компании INFOBUS Григорий Кущ.
ТОП направлений в период осенних каникул
- Париж, Франция. Париж – красивый город в любое время года со знаменитым Disneyland. По дороге можно заехать в Варшаву, Берлин или Люксембург.
- Федеральные земли Германии. Незабываемые эмоции детям гарантированы в таких парках развлечений, как Europa-Park в городе Руст, или Legoland в Гюнцбурге.
- Вена, Австрия. Подойдет для комбинированного отдыха: посетить парк развлечений Prater и пожить несколько дней в Альпах.
- Прага,Чехия. Дети своими глазами увидят средневековую Европу и один из лучших зоопарков. В Праге можно сходить и в парк динозавров DinoPark, музей игрушек, зеркальный лабиринт, музей марионеток, детский театр. Детям повзрослее будет интересен Национальный технический музей.
- Цюрих, Швейцария. Город удивляет музеем динозавров, музеем ВВС и Центром эволюции человека Kulturama. Для вдохновения посетить дельфинарий и музей шоколада. По дороге в Швейцарию заехать во встречающиеся города и узнать то, о чем в учебниках не пишут.
- Затор, Польша. Знаменитый парк развлечений ENERGYLANDIA расположен в прекрасной и живописной местности, в небольшом городе Затор, который находится на границе двух самых больших польских агломераций юга: Малопольской и Силезской, до которого можно доехать из Кракова и Катовице меньше чем за полчаса.
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