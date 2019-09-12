В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Беларуси Александр Лукашенко о его готовности в случае согласия сторон ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы.
По его словам, в этом случае нужно спрашивать отношение к такому предложению Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, передает РИА "Новости".
Дмитрий Песков подчеркнул, что в тексте минских договоренностей об этом ничего не говорится.
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