МИД не готов поддержать захоронение Калиновского в Беларуси

Белорусское Министерство иностранных дел пока не будет «подключаться к диалогу общественности Беларуси с общественностью Литвы» по вопросу захоронения в Беларуси одного из лидеров восстания 1863-1864 годов Кастуся Калиновского. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Между тем заместитель канцлера правительства Литвы Дейвидас Матулёнис отметил, что официальный Вильнюс пока не получал никакого обращение, передает TUT.by.
«Мы искренне верим, что все участники восстания, наряду с Сераковским и Калиновским, будут похоронены в центральной часовне кладбища Расу», - сказал он в комментарии Национальному литовскому радио и телевидению.
25 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился в Нью-Йорке со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Глава внешнеполитического ведомства пригласил белорусскую государственную делегацию посетить похороны участников восстания 1863 года в ноябре в Вильнюсе.
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