МИД не готов поддержать захоронение Калиновского в Беларуси

Белорусское Министерство иностранных дел пока не будет «подключаться к диалогу общественности Беларуси с общественностью Литвы» по вопросу захоронения в Беларуси одного из лидеров восстания 1863-1864 годов Кастуся Калиновского. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

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Между тем заместитель канцлера правительства Литвы Дейвидас Матулёнис отметил, что официальный Вильнюс пока не получал никакого обращение, передает TUT.by.

«Мы искренне верим, что все участники восстания, наряду с Сераковским и Калиновским, будут похоронены в центральной часовне кладбища Расу», - сказал он в комментарии Национальному литовскому радио и телевидению.

25 сентября глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился в Нью-Йорке со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Глава внешнеполитического ведомства пригласил белорусскую государственную делегацию посетить похороны участников восстания 1863 года в ноябре в Вильнюсе.