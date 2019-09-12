Беларусь повысит в феврале тарифы на транспортировку нефти

Беларусь из-за потерь от грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку, сообщил 26 сентября первый замгендиректора "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго на международной отраслевой конференции.

По его словам, Беларусь до конца года не сможет восстановить объемы транспортировки нефти, которые упали из-за грязной нефти. Всего до конца года будет прокачано до 54 млн т против 59 млн т в 2018-м. Чтобы компенсировать потерю выручки, планируется вновь повысить тарифы, передает БелТА.

«Повышение тарифа на транспортировку нефти с 1 сентября на 3,7% дает рост выручки около $2 млн до конца года, но все равно около $21 млн остается выпавшей выручки», - сказал Андрей Вериго.

В связи с этим Беларусь намерена оценить выпадающие доходы и в феврале выйти на плановое повышение тарифов с их учетом. Размер повышения должны определить переговоры.

Андрей Вериго подчеркнул, что, кроме выпавшей выручки, других последствий для трубопроводной системы нет.