Лукашенко сказал Путину выбросить из головы поглощение Беларуси

Вокруг обсуждения интеграционных процессов Беларуси и России много «абсолютно неправильных разговоров». Об этом президент Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал ОНТ.
Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и посоветовал тому выбросить из головы идеи включить Беларусь в состав России или как-то объединить с РФ в одно государство.
«Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ», — рассказал Александр Лукашенко.
По его словам, он не настолько держится за кресло, «чтобы сдать страну».
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость