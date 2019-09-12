Лукашенко сказал Путину выбросить из головы поглощение Беларуси

Вокруг обсуждения интеграционных процессов Беларуси и России много «абсолютно неправильных разговоров». Об этом президент Александр Лукашенко заявил 26 сентября на встрече с представителями украинских СМИ, передает телеканал ОНТ.

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Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и посоветовал тому выбросить из головы идеи включить Беларусь в состав России или как-то объединить с РФ в одно государство.

«Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он не настолько держится за кресло, «чтобы сдать страну».