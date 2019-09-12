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26. 09. 2019

В Минске проходит манхэттенский фестиваль короткометражного кино - "Manhattan short - 2019"

Кинотеатр Дворца Республики представляет! С 26 сентября по 6 октября манхэттенский фестиваль короткометражного кино - "Manhattan short - 2019".

Уже 26 сентября в 19:00 в Малом зале Дворца Республики состоится церемония открытия 22-го МАНХЭТТЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО 2019.

Зрителей ожидает 10 финалистов 22-го МАНХЭТТЕНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. Эти 10 фильмов будут показаны более чем 1000 раз в более чем 400 городах на 6 континентах с 26 сентября по 6 октября. И оценивать эти фильмы будете Вы, наши зрители! Каждый зритель фестиваля получит карточку для голосования что бы выбрать лучший фильм и лучшего актера.
Белорусские зрители уже в 11-й раз смогут присоединиться к мировому зрительскому жюри. Какая картина станет лучшим короткометражным фильмом планеты – решать вам!

Показ программы на языке оригинала с субтитрами.

Продолжительность программы: 2 ч.30 мин.
Стоимость билетов: Церемония открытия 26.09.2019 - 12 рублей
27.09.2019, с 29.09.2019-06.10.2019 года – 10 рублей

Кассы: 229 90 39
Для зрителей старше 18 лет
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