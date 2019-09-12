В Жодино приходит магазин MiniMax. Будут бесплатные маски и бальзамы

В центре Жодино 29 сентября в 10 часов распахнет двери первый в городе магазин MiniMax. Откроется он на втором этаже торгового центра на проспекте Ленина, 22, а найти в нем можно будет много модной одежды, косметики, канцтоваров, посуды и предметов декора. Почти все товары будут доступны по одним из самых низких цен в стране. Покупателям на открытии раздадут бесплатные зубные щётки, бальзамы и другие подарки.

Магазин занял 250 «квадратов» в торговом центре «Элегант». Пространство преобразили по европейским стандартам и разделили на тематические зоны. Так, отдельные площадки предусмотрены для мужчин, женщин и детей. Всего же покупателей ожидает свыше 5000 наименований товаров из разных стран мира. Также обустроены широкие проходы и установлены удобные стеллажи – всё для того, чтобы можно было прийти всей семьёй.

В MiniMax соберут богатый ассортимент мужской, женской и детской одежды. Последние европейские коллекции привезут прямо к открытию. Большим будет и выбор текстильных изделий. Рядом разместится секция со школьными товарами и канцтоварами. Для молодых родителей соберут вместе товары для новорождённых.

Большое место отведут под товары для дома, в том числе для кухни и ванны. В частности, будет много красивой посуды и стильных предметов интерьера. На полках также «пропишутся» разнообразные игрушки для детей разного возраста. Заодно можно будет выбрать электротовары и разные виды декоративной косметики. Многие товары будут доступны по акциям.

Для детей предусмотрена небольшая игровая площадка. Родители смогут занять ребёнка полезными занятиями, пока будут заниматься шопингом.

На открытии магазина будут раздавать подарки: краску для бровей и ресниц, бальзам для губ, маски для лица, крем-мыло и чистящие средства. Всех детей ожидают воздушные шары на палочках.

Первый магазин MiniMax в Жодино откроется 29 сентября в 10 часов на проспекте Ленина, 22 (на втором этаже ТЦ «Элегант»).

Кстати, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах.