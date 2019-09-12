Платить часами. В Беларуси запустили Garmin Pay по картам Mastercard

В Беларуси стал доступен Garmin Pay для держателей карточек Mastercard. Приорбанк запустил новый сервис, который позволяет безопасно оплачивать покупки в одно касание спортивными часами Garmin.

«Умными часами» можно оплачивать покупки везде, где принимают бесконтактную оплату – как Беларуси, так и за рубежом. Привязать к часам можно любую карточку Mastercard от Приорбанка, в том числе кредитку.

Для расчетов надо войти в электронный кошелек на часах, после чего поднести их к бесконтактному терминалу. Операция происходит в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если сутки не было синхронизации с телефоном или часы снимались с руки. Он также понадобится при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены.

«Garmin Pay в первую очередь адресован тем, кто ведет активный образ жизни. Сервис поддерживает более 10 моделей умных часов. Как и в случае платежных браслетов, банк не взимает никаких комиссий или абонентских плат. Что важно, ограничений на количество привязываемых карточек нет. Это предоставляет еще большую платежную свободу», – отмечают в Приорбанке.

Приорбанк стал первым банком в Беларуси, внедрившим с Mastercard сервис Garmin Pay.

«Технология оплаты с помощью умных часов становится все более востребованной во всем мире, – поясняет директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц. – Благодаря этому сервису появляется интересная возможность и дополнительный выбор еще одного безопасного надежного способа оплаты, чтобы делать покупки именно тем способом, который вам больше всего подходит».