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26. 09. 2019

Россельхознадзор обвинил белорусские компании в поставках «санкционки» в Россию

Россельхознадзор обвинил белорусские компании ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край» в незаконных поставках белорусской продукции на рынок России с использованием ложного транзита в Казахстан и Армению.

В связи с этим, Россельхознадзор c 27 сентября изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых этими компаниями через Россию казахским, армянским и киргизским хозяйствующим субъектам.

Их товары будут пропускать только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять эту продукцию. 
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