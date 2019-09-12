Россельхознадзор обвинил белорусские компании в поставках «санкционки» в Россию

Россельхознадзор обвинил белорусские компании ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край» в незаконных поставках белорусской продукции на рынок России с использованием ложного транзита в Казахстан и Армению.

В связи с этим, Россельхознадзор c 27 сентября изменяет условия транзита белорусских подконтрольных товаров, перевозимых этими компаниями через Россию казахским, армянским и киргизским хозяйствующим субъектам.

Их товары будут пропускать только после подтверждения государственными ветеринарными службами Казахстана, Армении и Кыргызстана намерения принять эту продукцию.