Беларусь начнет поставлять нефть из Казахстана

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре. Об этом сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции в Минске.

смотрите также Беларусь повысит в феврале тарифы на транспортировку нефти По его словам, подписание запланировано на визит президента Беларуси в Казахстан, передает БелТА. В документе обозначены условия поставок, но не оговорены объемы. Могут быть организованы поставки как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby