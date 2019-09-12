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26. 09. 2019

Беларусь начнет поставлять нефть из Казахстана

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре. Об этом сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции в Минске.

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По его словам, подписание запланировано на визит президента Беларуси в Казахстан, передает БелТА.

В документе обозначены условия поставок, но не оговорены объемы. Могут быть организованы поставки как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом.
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