Глава донецких сепаратистов отказался от белорусских миротворцев

Самопровозглашенная в Украине «Донецкая народная Республика» не нуждается в миротворческих силах из Беларуси. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление белорусского президента направить в зону конфликта миротворцев.
«Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», - сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».
При этом Денис Пушилин поблагодарил Минск за «более чем достаточный вклад» в мирный процесс.
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