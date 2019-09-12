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26. 09. 2019

Глава донецких сепаратистов отказался от белорусских миротворцев

Источник фото: rg.ru

Самопровозглашенная в Украине «Донецкая народная Республика» не нуждается в миротворческих силах из Беларуси. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление белорусского президента направить в зону конфликта миротворцев.

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«Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», - сказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

При этом Денис Пушилин поблагодарил Минск за «более чем достаточный вклад» в мирный процесс.
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