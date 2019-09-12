В Жлобине откроют первый магазин MiniMax и раздадут сотни подарков

В центре Жлобина 28 сентября в 9 часов откроется первый в городе магазин MiniMax. Он займет часть здания на улице Первомайской, 57-1В, а внутри предложит секции с модной одеждой, канцтоварами, посудой и предметами интерьера. Цены на товары будут одними из самых низких в стране. Покупателей на открытии ожидают бесплатные товары.

Магазин площадью свыше 250 «квадратов» разделен на тематические зоны. Внутри представят свыше 5000 наименований товаров для семьи и дома. Пространство обустроили по мировым стандартам. Интерьер продуман так, чтобы было комфортно закупаться даже с маленькими детьми.

Особенно большим будет выбор мужской, женской и детской одежды. К открытию магазина завезут последние европейские коллекции. Также порадуют разнообразием текстильных изделий. Будет и секция со школьными товарами и канцтоварами. А молодые мамы смогут найти здесь товары для новорождённых.

Особое место займут товары для дома, в том числе посуда и предметы декора. Ещё в магазине будет много игрушек для детей разного возраста. Предложат присмотреться и к электротоварам. Заодно на полках можно будет найти разные виды косметики. Многие товары будут доступны с большими скидками.

На открытии магазина будут подарки. Покупатели получат краску для волос, бровей и ресниц или же крем для обуви. Детям раздадут воздушные шары на палочках.

Кстати, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах.