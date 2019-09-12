12:21, 27 сентября 2019

Летали в городе на спорткарах. В Бресте прошел первый экстрим-тест Audi

Audi устроила для белорусских автолюбителей первый экстрим-тест в Бресте. На картинговом стадионе почитатели марки опробовали в крутых маневрах классические и спортивные автомобили, в том числе заряженную версию S6.

Заезды для автомобилистов прошли на брестском стадионе «Альянс», где обычно проводят соревнования по картингу и раллийные гонки. Впервые трассу использовали, чтобы протестировать новые автомобили.

В Брест привезли весь тестовый парк автоцентра «Audi Центр Минск». Проехать трассу можно было на Audi A4, A5, A6, Q5, Q7 и новеньком Q8. Можно было сесть и за руль Audi A8 за 150 тыс. евро. Впрочем, наибольший интерес вызвала «заряженная» версия S6, которая берет первую «сотню» ровно за 4 секунды.

В экстрим-тестах приняли участие около 100 почитателей марки со всей страны. Некоторые из них отрабатывали маневры на личных автомобилях. Сопровождали их семь профессиональных тест-пилотов. Всех впечатлил владелец спорткара Audi RS5 с эксклюзивной комплектацией: брестчанин поставил несколько рекордов, после чего разрешил всем остальным проехать трассу на своем автомобиле.

«Впервые Audi проводит масштабные экстрим-тесты в Беларуси. Брест выбран неслучайно: прежде всего, здесь находится одно из немногих мест в стране, где проложена трасса, приближенная к гоночным. Кроме того, нам удалось привлечь владельцев автомобилей в регионах, – поясняют в «Audi Центр Минск». – Тем самым мы хотим показать возможности автомобилей и научить управлять ими на профессиональном уровне. Владельцы Audi интеллектуалы, но с характером: теперь у них будет больше поводов испытать машины в нестандартных условиях».

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