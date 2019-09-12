752 марки с ЛСД обнаружили минские таможенники в почте

При осуществлении таможенных операций в отношении почтовой корреспонденции из Польши, поступившей в адрес 27-летнего жителя Марьиной Горки, сотрудники Минской региональной таможни выявили попытку перемещения ЛСД. 750 марок были плотно запаяно в вакуумный пакет, сообщили Телеграфу в таможне.

Через несколько дней кинологи нашли еще одни конверт, уже в адрес жительницы Смолевичского района. В внутри поздравительной открытки были спрятаны 2 марки, также пропитанные ЛСД. По фактам незаконного перемещения опасного психотропа возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby