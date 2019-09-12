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27. 09. 2019

752 марки с ЛСД обнаружили минские таможенники в почте

Источник фото: ГТК

При осуществлении таможенных операций в отношении почтовой корреспонденции из Польши, поступившей в адрес 27-летнего жителя Марьиной Горки, сотрудники Минской региональной таможни выявили попытку перемещения ЛСД. 750 марок были плотно запаяно в вакуумный пакет, сообщили Телеграфу в таможне.

Через несколько дней кинологи нашли еще одни конверт, уже в адрес жительницы Смолевичского района. В внутри поздравительной открытки были спрятаны 2 марки, также пропитанные ЛСД.

По фактам незаконного перемещения опасного психотропа возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 УК. 
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