Таможенники рассказали об изменении процедур, связанных с переработкой товаров

20 июня 2019 года принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.06.2019 г. № 406 «О мерах по реализации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза». В рамках данного постановления внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.10.2011 №1373 «О помещении товаров под таможенные процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории», которые вступили в силу 20 июля 2019 года.

Основные изменения коснулись порядка согласования условий переработки уполномоченными государственными органами и иными государственными организациями, где контроль с этапа помещения товаров под процедуру переработки сместился на этап последующего контроля. Данные изменения включили в себя следующие положения:

- обязательное согласование условий переработки товаров осуществляют только 4 уполномоченных органа по компетенции в зависимости от вида экономической деятельности - Министерство финансов Республики Беларусь, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерство здравоохранения и Белорусский государственный концерн по нефти и химии Республики Беларусь (из 13 государственных органов и государственных организаций, осуществляющих обязательное согласование условий переработки товаров до 20 июля 2019 года) Справочно: данное упрощение применимо лишь в случае отсутствия нарушений в течение последних 12 месяцев со стороны участника внешнеторговой деятельности, приведших к необходимости отзыва таможенными органами выданного документа об условиях переработки товаров.

- в рамках последующего контроля таможенным органам определена необходимость ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за кварталом, в течение которого выданы документы на переработку товаров) направлять в организации, с которыми условия переработки не согласовывались, в электронном виде копии документов, подтверждающих сведения о такой переработке.

Расширен перечень случаев когда не требуется согласования с уполномоченным органом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее выданные документы об условиях переработки, когда изменению (или) дополнению подлежат следующие сведения (ранее в указанных случаях требовалось согласование условий переработки):

- о месте (местах) нахождения производственных мощностей, с использованием которых совершаются операции по переработке;

- об изменении срока переработки товаров;

- о лице (лицах), которое (которые) будет (будут) непосредственно совершать операции по переработке.

Данные упрощения позволяют значительно сократить сроки рассмотрения заявления и выдачи документов о переработке товаров в 2 раза, с 15 до 7 дней, при условии отсутствия необходимости согласования условий переработки.

Дополнительно данным Постановлением предусмотрен ряд упрощений для субъектов хозяйствования при составлении и заполнении документов, предоставляемых для получения документа об условиях переработки товаров, что также должно сократить сроки подготовки соответствующих документов заинтересованными лицами. В заявлении и условиях переработки исключена необходимость указания следующих сведении:

- о сроке производственного процесса;

- о стоимости товаров Евразийского экономического союза, предполагаемых к использованию для получения продуктов переработки (пункт 4 условий переработки);

- о стоимости и качественных характеристиках отходов переработки товаров.

Кроме того, в нормах расхода товаров для переработки исключена необходимость указания количества товаров в дополнительных единицах измерения.

Упрощен порядок подачи заявления:



- лица, заинтересованные в переработке, могут представлять в таможню заявления и условия переработки по установленным формам в электронном виде;

- в случае внесения изменений и (или) дополнений в ранее выданные документы об условиях переработки, представляются копии таких документов, а не оригиналы;

- в случае подачи лицом, заинтересованным в переработке товаров, документов в электронном виде, таможня выдает документ об условиях переработки товаров либо отказывает в выдаче такого документа также в электронном виде.

Юлия Романюк,

официальный представитель Гродненской региональной таможни