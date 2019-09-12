Лукашенко поручил заставить предприятия развивать подшефные колхозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября посетил в Минске косметическое производство ЗАО "Витекс". Глава государства высоко оценил работу предприятие, которое также успешно развивает переданное ему убыточное сельхозпроизводство в деревне Телепень. "В Беларуси именно таким образом и надо действовать. Надо многопрофильное иметь производство", - сказал он.

Глава государства поручил председателю Мингорисполкома «заставить всех так работать», кому передали подшефные хозяйства, сообщили в Администрации президента.

Александр Лукашенко также потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать отвод на срок больше одного месяца. По словам главы ЗАО "Витэкс", эта процедура сейчас слишком длительная.

Также обсуждалась возможность продавать на одной площадке продукты питания и косметику в закрытой упаковке. Так, магазинам "Витэкс" контролеры делают замечания из-за наличия на прилавках косметики и соков предприятия.

Президент также пообещал лично полностью перейти на косметику белорусского производства. Кроме того, он поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции за рубеж и на внутреннем рынке. Например, шире использовать ее в гостиничной сфере, в розничной продаже.