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27. 09. 2019

Лукашенко поручил заняться озеленением Минска

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября, посещая Минске косметическое производство ЗАО "Витекс", поручил главе Мингорисполкома заполнить голые откосы вдоль дорог деревьями и кустарниками. «Посадите хотя бы елочки», - сказал он, сообщили в Администрации президента.

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По его словам, некоторые работы районные администрации должны провести осенью, а за зиму спланировать в целом.

Президент также заявил, что предприятиям и организациям следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий.
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