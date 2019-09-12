Лукашенко поручил заняться озеленением Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября, посещая Минске косметическое производство ЗАО "Витекс", поручил главе Мингорисполкома заполнить голые откосы вдоль дорог деревьями и кустарниками. «Посадите хотя бы елочки», - сказал он, сообщили в Администрации президента.

смотрите также Лукашенко поручил заставить предприятия развивать подшефные колхозы По его словам, некоторые работы районные администрации должны провести осенью, а за зиму спланировать в целом. Президент также заявил, что предприятиям и организациям следует участвовать в благоустройстве и озеленении прилежащих территорий. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby