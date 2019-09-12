На выходных в Беларуси ожидаются дожди

29 сентября на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 6-12 градусов, максимальная днем – 12-19.
По данным Белгидромета, 30 сентября на большей части территории пройдут дожди, днем по юго-востоку возможны грозы.
Ветер южный, юго-западный, умеренный, днем порывистый, местами, преимущественно по юго-западу, сильный порывистый.
Ночью 8-14 градусов тепла, днем до 22 градусов.
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