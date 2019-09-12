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27. 09. 2019

ПРООН: инертность госорганов не дает Беларуси вступить в ВТО

Источник фото: РБК

Основной проблемой, тормозящей вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), является инертность белорусских государственных органов и предприятий. Об этом 27 сентября в Вильнюсе заявил руководитель проекта Программы развития ООН по содействию правительству Беларуси при вступлении в ВТО Максим Губский.

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По его словам, профильные министерства, от которых зависит успех процесса, не спешат принимать необходимые меры, передает БелаПАН.

Вместе с тем, по мнению представителя ПРООН, Беларусь готова вступить в ВТО уже в июне 2020 года. Максим Губский отметил, что членство страны в организации улучшит доступ на рынки стран-членов ВТО; усовершенствует внутренние механизмы регулирования внешнеторговой деятельности; улучшит имидж страны, повысит инвестиционную привлекательность; даст свободный доступ к международным механизмам разрешения споров в области торговли и позволит участвовать в выработке новых правил регулирования международной торговли.
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