МТС приглашает поклонников классической музыки на Международный фестиваль Юрия Башмета

Международный фестиваль Юрия Башмета вновь собирает звезд мировой классической музыки на площадках Беларуси. Традиционно официальным партнером культурного события выступил МТС. Компания поддерживает музыкальный форум уже более 10 лет.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 27 сентября во Дворце Республики. Для поклонников классической музыки выступит Лондонский Королевский Филармонический Оркестр. 80 виртуозов исполнят шедевры мировой классики — произведения Бетховена, Листа и Брамса. Также зрители смогут услышать звучание уникальных раритетных скрипок, которые в мире искусства бесценны.

Главной фестивальной площадкой станет Белгосфилармония. Современную классику исполнит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси: произведения от эстонского композитора Эркки-Свена Тюйра и белоруса Дмитрия Лыбина. Также во время фестиваля слушатели насладятся мастерством камерного оркестра East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. В качестве приглашенной звезды на сцену выйдет пианист Фазыл Сай. Музыкальные вечера продолжит виртуоз Борис Березовский с серией концертов «Легенды фортепиано». А на другой площадке, в концертном зале «Верхний город», пройдет праздник «Музыка твоего сердца» — для самых маленьких.

«МТС в этом году вновь стал официальным партнером Международного фестиваля Юрия Башмета. Этот музыкальный форум собирает невероятное количество виртуозов мирового уровня и играет роль своеобразного моста между разными культурами и поколениями, способствует укреплению связей между странами и является настоящим праздником для ценителей классической музыки. Мы очень гордимся участием в организации столь грандиозного культурного события и планируем дальше его поддерживать», — отметил руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.

С 5 на 6 октября «Ночь классики в метро» пройдёт в обновлённом формате на станции «Петровщина». Перрон превратится в концертный зал и площадку для модного показа. Среди звездных гостей — «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Завершит фестиваль выступление ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. Коллектив удостоен премии «Грэмми».

Подробную афишу смотрите на официальном сайте фестиваля.