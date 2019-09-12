В Беларуси готовятся отвязать “дорожный налог” от техосмотра

С 1 января 2020 года в Беларуси могут отвязать госпошлины за пользование автомобильными дорогами от техосмотра и ввести возможность платить по месяцам. Об этом сообщили в министерстве финансов.
Сегодня система взимания пошлины предусматривает ее уплату за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Это вызывает нарекания тех, кто использует транспорт нерегулярно, передает БелТА.
В этой связи минфин готовит проект указа, который отвяжет пошлину от техосмотра.
Плату граждане будут вносить по заявительному принципу исходя из планируемого периода использования транспортного средства.
А граждане, круглогодично использующие транспортные средства, смогут воспользоваться понижающим коэффициентом 0,8 при единовременном внесении суммы за 12 и более месяцев.
Заплатить можно будет через систему ЕРИП, а также через кассы банков и отделения почты.
Пошлину, уплаченную до вступления в силу указа, засчитают в счет платы до истечения срока действия разрешения.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость