В Беларуси готовятся отвязать “дорожный налог” от техосмотра

С 1 января 2020 года в Беларуси могут отвязать госпошлины за пользование автомобильными дорогами от техосмотра и ввести возможность платить по месяцам. Об этом сообщили в министерстве финансов.

Сегодня система взимания пошлины предусматривает ее уплату за весь период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Это вызывает нарекания тех, кто использует транспорт нерегулярно, передает БелТА.

В этой связи минфин готовит проект указа, который отвяжет пошлину от техосмотра.

Плату граждане будут вносить по заявительному принципу исходя из планируемого периода использования транспортного средства.

А граждане, круглогодично использующие транспортные средства, смогут воспользоваться понижающим коэффициентом 0,8 при единовременном внесении суммы за 12 и более месяцев.

Заплатить можно будет через систему ЕРИП, а также через кассы банков и отделения почты.

Пошлину, уплаченную до вступления в силу указа, засчитают в счет платы до истечения срока действия разрешения.