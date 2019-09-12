Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 13:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
30. 09. 2019

«Здесь есть всё». В Жодино открыли первый семейный магазин MiniMax

В центре Жодино заработал первый в городе магазин MiniMax. Разместился он на втором этаже торгового центра на проспекте Ленина, 22, а из интересного – секции модной одежды, косметики, канцтоваров, посуды и предметов декора. На многие товары действуют одни из самых низких цен в стране. На открытии гостям раздавали бесплатные зубные щётки, бальзамы и другие подарки.

Магазин занимает 250 кв.м. в торговом центре «Элегант» и разделен на тематические зоны. Внутри всё обустроено по европейским стандартам: предусмотрены секции вещей для мужчин, женщин и детей. На стеллажах представлено свыше 5000 наименований товаров из разных стран. Для удобства организованы широкие проходы, так что можно легко развернуться с детской коляской. 

На открытии MiniMax собралось немало покупателей. Неподдельный интерес вызвали последние коллекции одежды для взрослых и детей. Европейские новинки привезли прямо к открытию. Богатым оказался и выбор текстильных изделий. Заодно здесь собрали широкий ассортимент школьных товаров и канцтоваров. А молодые родители с энтузиазмом изучали товары для новорождённых. 

В магазине можно найти множество товаров для дома – от кухни до гостиной. В частности, покупателям доступны предметы декора и красивая посуда. Многие разбирали игрушки – они тут для детей разного возраста. На полках также представлена декоративная косметика.

Многие товары доступны по заметным скидкам. Так, детский джемпер в магазине стоит 3,89 рубля, ботинки – дешевле 18 рублей, плед – 11,99, а чайник из нержавейки – 12,99. 

Для детей в магазине действует игровая площадка. И все довольны: пока ребенок учится рисовать, родители занимаются покупками. 

На открытии раздавали подарки: краски для бровей и ресниц, бальзамы для губ, маски для лица, крем-мыло и чистящие средства. А каждый ребенок получил по воздушному шару. 

«Приход MiniMax в Жодино позволит повысить уровень непродуктового ритейла в городе. Теперь все товары для дома и семьи можно приобрести в одном месте и по выгодным ценам. Новые поставки будут поступать с высокой регулярностью. Формат семейного магазина обладает здесь большим потенциалом», – считают в торговой сети. 

Напомним, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах.
Это Интересно
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.