«Здесь есть всё». В Жодино открыли первый семейный магазин MiniMax

В центре Жодино заработал первый в городе магазин MiniMax. Разместился он на втором этаже торгового центра на проспекте Ленина, 22, а из интересного – секции модной одежды, косметики, канцтоваров, посуды и предметов декора. На многие товары действуют одни из самых низких цен в стране. На открытии гостям раздавали бесплатные зубные щётки, бальзамы и другие подарки.

Магазин занимает 250 кв.м. в торговом центре «Элегант» и разделен на тематические зоны. Внутри всё обустроено по европейским стандартам: предусмотрены секции вещей для мужчин, женщин и детей. На стеллажах представлено свыше 5000 наименований товаров из разных стран. Для удобства организованы широкие проходы, так что можно легко развернуться с детской коляской.

На открытии MiniMax собралось немало покупателей. Неподдельный интерес вызвали последние коллекции одежды для взрослых и детей. Европейские новинки привезли прямо к открытию. Богатым оказался и выбор текстильных изделий. Заодно здесь собрали широкий ассортимент школьных товаров и канцтоваров. А молодые родители с энтузиазмом изучали товары для новорождённых.

В магазине можно найти множество товаров для дома – от кухни до гостиной. В частности, покупателям доступны предметы декора и красивая посуда. Многие разбирали игрушки – они тут для детей разного возраста. На полках также представлена декоративная косметика.

Многие товары доступны по заметным скидкам. Так, детский джемпер в магазине стоит 3,89 рубля, ботинки – дешевле 18 рублей, плед – 11,99, а чайник из нержавейки – 12,99.

Для детей в магазине действует игровая площадка. И все довольны: пока ребенок учится рисовать, родители занимаются покупками.

На открытии раздавали подарки: краски для бровей и ресниц, бальзамы для губ, маски для лица, крем-мыло и чистящие средства. А каждый ребенок получил по воздушному шару.

«Приход MiniMax в Жодино позволит повысить уровень непродуктового ритейла в городе. Теперь все товары для дома и семьи можно приобрести в одном месте и по выгодным ценам. Новые поставки будут поступать с высокой регулярностью. Формат семейного магазина обладает здесь большим потенциалом», – считают в торговой сети.

Напомним, сеть MiniMax насчитывает свыше 60 семейных магазинов по всей стране. Ритейлер специализируется на одежде для всей семьи, канцтоварах и товарах для дома. Магазины известны демократичными ценами и своей инициативой – каждый пятый товар в подарок. В штате работает свыше 300 человек. Сейчас MiniMax активно расширяет свою сеть в регионах.