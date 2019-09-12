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30. 09. 2019

Пора по парам: фитнес-клуб приглашает минчан на бесплатную парную тренировку

В Минске 3 октября в 18:00 можно будет бесплатно посетить парную тренировку в фитнес-клубе «Адреналин» (ул. Сурганова, 57б, ТЦ «Европа»). ЗОЖ-проект «Открытая тренировка TEOS» проводит «Савушкин продукт, чтобы помочь белорусам сформировать ответственный взгляд на свое здоровье и будущее.

Участников ожидает увлекательное занятие – тренировка в паре, когда участники подстраиваются под партнера по фитнесу, контролируют друг друга и стараются каждое упражнение выполнить максимально результативно. Занятие проведет фитнес-инструктор Екатерина Жданюк.

«Совместные тренировки чрезвычайно эффективны, мотивируют на  большую отдачу и поддержку партнера. Многим гораздо интереснее заниматься в паре, в хорошем смысле соперничая друг с другом, пытаясь сделать на один сет или подход больше», – отметила Екатерина Жданюк.

Во время «Открытой тренировки TEOS» тренер также расскажет о том, как в паре мотивировать друг друга питаться правильно, тренироваться и вести здоровый образ жизни. Участники поделятся своими лайфхаками, а затем смогут подкрепиться необходимым после интенсивной нагрузки белком: всех пригласят на дегустацию высокобелкового йогурта TEOS.

Поучаствовать в тренировке в паре со своим партнером можно бесплатно. Требуется лишь пройти онлайн-регистрацию. Приглашения получат 10 пар, которые подадут заявки первыми.

ЗОЖ-проект «Открытая тренировка TEOS» реализует компания «Савушкин продукт» в сети фитнес-клубов «Адреналин» по Беларуси. Инициативу, которая направлена на укрепление здоровья и формирование у белорусов полезных привычек, уже поддержали Минск, Брест, Гомель, Волковыск и Лунинец. На очереди – Орша и Пинск.
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