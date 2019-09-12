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30. 09. 2019

«Мисс Беларусь Plus Size»: жюри определило топ-20 участниц, которые продолжат участие в отборе

Кастинг участниц «Мисс Беларусь Plus Size» прошёл в Минске 25 сентября и привлёк более полусотни девушек из разных уголков Беларуси. Предварительно участниц кастинга отобрали из 146 анкет, которые поступили из разных городов, посёлков и деревень страны.

Процедуру кастинга организаторы держали в секрете от участниц до последнего момента. Такой формат отбора проходил в Беларуси впервые: девушки попали на пресс-конференцию, на каждую было обращено много камер и внимания всех присутствующих журналистов.

По регламенту мероприятия каждая должна была предстать перед жюри в чёрной облегающей одежде без лишних деталей, чтобы она не отвлекала внимания от участниц. Девушкам помогали выглядеть идеально опытные визажисты и парикмахеры под руководством стилиста проекта Екатерины Гордеевой.

Когда общение с прессой и жюри оставалось позади, девушек ожидало новое испытание – перед объективом фотографа Татьяны Карпенко показать, что участница не боится камеры и чувствует свои выгодные ракурсы.

Мероприятие проходило в самом сердце города, «Галерее ДК» и стало закрывающим этапом выставки Emotions знаменитого фотографа Романа Калиновского. Пятёрка финалисток получит в подарок от Романа свои фотопортреты.

Кто вошёл в жюри проекта?

«Для нас важно, чтобы страну представляли участницы, способные стать лидерами бодипозитивного движения Беларуси и умеющие доносить ценности проекта до общественности. – Говорит руководитель проекта Евгения Тюленева, – Поэтому условием участия были открытые социальные сети. Считаю, что если в 2019 году вас нет в социальных сетях, вам нечего делать на международном конкурсе. Также на самом кастинге хотели проверить, как общается участница с журналистами».
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