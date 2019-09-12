Мужской любительский турнир Royal Cup Open прошел в Минске

Серия регулярных брендовых турниров Royal Cup Open стартовала с 14 сентября. Участники турнира – спортсмены-любители. Соревнования проходят в формате мужского и женского одиночного турнира. В сентябре за звание победителя сражались мужчины. Мужской турнир проходил на протяжении двух недель с 14 по 28 сентября. Финал состоялся 28-го сентября.

Турниры Royal Cup Open предназначены для любителей, а также недействующих мастеров различного уровня и категорий, как мужских, так и женских (отдельно). В турнире определены 3 категории: FUTURES (теннисисты начального уровня), CHALLENGER (любители среднего уровня) и MASTERS (игроки высокого уровня). Турниры проводятся во всех категориях регулярно на протяжении двух лет. Прошедшее любительское соревнование состоялось в сентябре для мужчин в категории CHALLENGER. Принять участие в турнирах может любой желающий.

“Развитие и популяризация тенниса, а также здорового образа жизни, развитие любительского теннисного движения в Беларуси, повышение уровня спортивного мастерства теннисистов-любителей и мастеров, выявление сильнейших игроков, укрепление дружеских и деловых связей между любителями тенниса – те цели, которые мы как организаторы ставим перед собой, проводя каждый турнир. Брендовые турниры Royal Cup Open – это квалифицированные судьи, приветливые организаторы, приятные подарки и, конечно же, непередаваемые ощущения спортивного азарта и духа соперничества”, – отметил директор брендовых турниров Royal Cup Open Ян Драновский.

Мужской одиночный турнир стартовал с жеребьевки, затем прошли квалификационные матчи для определения выходцев 1/8 турнира. Далее – основной турнир. Финал соревнования у мужчин прошел 28-го сентября. В финальном поединке победу одержал Станислав Иванов. Он смог сломить сопротивление пятикратного победителя Николая Стрельцова с общим счетом 4:6;6:3;6:1 и выиграть свой первый титул Royal Cup Open.

“Очень хорошие впечатления от турнира. В целом отлично оцениваю свои результаты. Было много попыток завоевать победу, но каждый раз были определенные обстоятельства. Было интересно соревноваться с таким сильным соперником. Мы встречаемся не впервой в финале. Все же в этот раз я учел все свои ошибки, собрался с духом, силами и одержал долгожданную победу”, – отметил победитель сентябрьского любительского турнира.

Любительские турниры традиционно вызывают интерес у общественности, средств массовой информации и, конечно же, официальных лиц. Соревнования проходят при поддержке таких государственных учреждений, как Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская теннисная федерация.